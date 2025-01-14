Клопп о Салахе: «Величайший нападающий в современной истории «Ливерпуля». Фантастический спортсмен и человек. Он останется, надеюсь»

Юрген Клопп ответил на вопрос о будущем Мохамеда Салаха.

Контракт египетского вингера с «Ливерпулем» действует до конца этого сезона.

«Я надеюсь, что он останется. Он величайший нападающий в современной истории «Ливерпуля».

Фантастический человек. Лучший посол, который мог бы быть у Египта. Фантастический спортсмен», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля».

Салах считает, что проводит последний сезон в «Ливерпуле»: «Это последние шесть месяцев. Прогресса в переговорах нет»