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Клопп о Салахе: «Величайший нападающий в современной истории «Ливерпуля». Фантастический спортсмен и человек. Он останется, надеюсь»

Юрген Клопп ответил на вопрос о будущем Мохамеда Салаха.

Контракт египетского вингера с «Ливерпулем» действует до конца этого сезона. 

«Я надеюсь, что он останется. Он величайший нападающий в современной истории «Ливерпуля». 

Фантастический человек. Лучший посол, который мог бы быть у Египта. Фантастический спортсмен», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля». 

Салах считает, что проводит последний сезон в «Ливерпуле»: «Это последние шесть месяцев. Прогресса в переговорах нет»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
logoЮрген Клопп
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoМохамед Салах
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