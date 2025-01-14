Клопп о «Ливерпуле»: «Я на связи со Слотом, переписываюсь с игроками. 0,1% думают, что я все еще должен быть там сейчас, когда все так здорово. Это самая сбалансированная команда в мире, возможно»

Юрген Клопп рад, что «Ливерпуль» преуспевает после его ухода с поста тренера.

«Я счастлив из-за того, что у них все хорошо. Я на связи с Арне Слотом , переписываюсь с некоторыми футболистами. 0,1% думают, что я все еще должен быть там сейчас, когда у них все так здорово.

Я смотрю столько игр, сколько могу, потому что это очень хороший футбол. Возможно, это самая сбалансированная команда в мире на данный момент», – сказал глава футбольного направления Red Bull.