Клопп о «Ливерпуле»: «Я на связи со Слотом, переписываюсь с игроками. 0,1% думают, что я все еще должен быть там сейчас, когда все так здорово. Это самая сбалансированная команда в мире, возможно»
Юрген Клопп рад, что «Ливерпуль» преуспевает после его ухода с поста тренера.
«Я счастлив из-за того, что у них все хорошо. Я на связи с Арне Слотом, переписываюсь с некоторыми футболистами. 0,1% думают, что я все еще должен быть там сейчас, когда у них все так здорово.
Я смотрю столько игр, сколько могу, потому что это очень хороший футбол. Возможно, это самая сбалансированная команда в мире на данный момент», – сказал глава футбольного направления Red Bull.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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