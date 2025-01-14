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Клопп о возможном присуждении «Ливерпулю» титулов после дела о 115 нарушениях «Ман Сити»: «Устроим чемпионский парад в моем саду. Куплю всем пива»

Юрген Клопп пошутил о возможном присуждении трофеев за прошлые сезоны.

Бывший главный тренер «Ливерпуля» ответил на вопрос о возможном лишении «Манчестер Сити» титулов за прошлые сезоны и присуждении этих наград мерсисайдцам. «Горожанам» предъявлены обвинения в 115 нарушениях финансовых правил. 

«Я сказал всем, чтобы они бронировали билеты на самолет, если это случится, а я куплю всем пива.

Что бы мы ни собирались отпраздновать, мы бы это сделали. В хорошую погоду мы бы устроили наш собственный чемпионский парад в моем саду.

Посмотрим. Я вообще не следил за этим. Я действительно удивлен, что [вердикт вынесут] так скоро. Говорите, два месяца? Ух ты. Давайте посмотрим», – сказал Клопп

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: HaytersTV
logoЮрген Клопп
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoЛиверпуль
ахахаха
алкоголь и спорт
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