Клопп о возможном присуждении «Ливерпулю» титулов после дела о 115 нарушениях «Ман Сити»: «Устроим чемпионский парад в моем саду. Куплю всем пива»

Юрген Клопп пошутил о возможном присуждении трофеев за прошлые сезоны.

Бывший главный тренер «Ливерпуля » ответил на вопрос о возможном лишении «Манчестер Сити » титулов за прошлые сезоны и присуждении этих наград мерсисайдцам. «Горожанам» предъявлены обвинения в 115 нарушениях финансовых правил.

«Я сказал всем, чтобы они бронировали билеты на самолет, если это случится, а я куплю всем пива.

Что бы мы ни собирались отпраздновать, мы бы это сделали. В хорошую погоду мы бы устроили наш собственный чемпионский парад в моем саду.

Посмотрим. Я вообще не следил за этим. Я действительно удивлен, что [вердикт вынесут] так скоро. Говорите, два месяца? Ух ты. Давайте посмотрим», – сказал Клопп .