Тель не собирается уходить из «Баварии», форвард покинет клуб, только если ему дадут понять, что у него нет перспектив. Игроком интересуется «Челси» (Керри Хау)

Матис Тель не хочет уходить из «Баварии».

Как сообщает журналист Sport1 Керри Хау, планы 19-летнего форварда на данный момент остаются неизменными: несмотря на конкретный интерес со стороны «Челси», он хочет остаться в «Баварии».

Покинуть мюнхенский клуб Тель может только в том случае, если ему ясно дадут понять, что у него больше нет перспектив и он должен уйти. Пока этого не произошло.

В текущем сезоне Бундеслиги Тель провел 7 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистика – здесь .

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