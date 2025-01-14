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  • Миятович об Анчелотти: «Отдал бы ему всю власть до конца сезона, а затем принял решение. Мне нравится Алонсо, но играть за «Реал» и тренировать его – разные вещи»
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Миятович об Анчелотти: «Отдал бы ему всю власть до конца сезона, а затем принял решение. Мне нравится Алонсо, но играть за «Реал» и тренировать его – разные вещи»

Предраг Миятович считает, что «Реалу» не следует менять тренера до конца сезона.

«Я бы отдал всю власть Анчелотти с сегодняшнего дня и до конца сезона, а затем принял бы решение независимо от результата, даже в случае победы в Ла Лиге и в Лиге чемпионов.

Мне очень нравится Хаби Алонсо. Но нужно понимать, что тренировать «Реал», даже если вы знаете клуб как игрок – это нечто совершенно другое», – сказал бывший форвард и директор «Реала» в эфире программы El Larguero.

«Реал» заменит Анчелотти на Алонсо, если клуб не выиграет ЛЧ или Ла Лигу в этом сезоне (Relevo)

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoХаби Алонсо
Предраг Миятович
logoКарло Анчелотти
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
logoБайер
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