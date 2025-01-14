«Барса» может отказаться от продажи Араухо «Ювентусу», если прогноз о сроках отсутствия Иньиго подтвердится

«Барселона» может заблокировать трансфер Рональда Араухо.

Напомним, в подписании уругвайского защитника заинтересован «Ювентус». Сам Араухо хочет сменить команду. На этой неделе директора клубов должны были провести встречу, чтобы обсудить возможный трансфер.

По информации As, сделке может помешать ситуация с травмой Иньиго Мартинеса – сообщалось, что испанец пропустит около 5 недель . Если обследования подтвердят этот прогноз, «блауграна» может отказаться от продажи Араухо.

Ожидается, что на заседании спортивной комиссии «Барселоны», которое состоится в ближайшие дни, тренерский штаб во главе с Ханс-Дитером Фликом объяснит, почему клуб должен сохранить 25-летнего футболиста.

Отмечается, что немецкий специалист предпочитает видеть в центре обороны Араухо, а не Эрика Гарсию. Флик скорее смирится с уходом испанца, а не уругвайца.

«Барселона» хочет выслушать позицию Араухо о возможном трансфере. «Ювентус» готов улучшить предложение до 50 млн евро