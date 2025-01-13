«Барселона» хочет выслушать позицию Араухо о возможном трансфере. «Ювентус» готов улучшить предложение до 50 млн евро
«Барселона» хочет выслушать Рональда Араухо на предмет возможного ухода из клуба.
Интерес к 25-летнему защитнику проявляет «Ювентус». Первое предложение туринского клуба в размере 35 миллионов евро было отклонено.
«Барселона» готова расстаться с игроком, если предложение будет привлекательным, но в первую очередь клуб хочет выслушать защитника.
Спортивный директор команды Деку поговорит с уругвайцем, чтобы тот напрямую сказал ему, хочет он остаться в «Барселоне» или нет.
Также отмечается, что «Ювентус» намерен улучшить предложение до 50 миллионов евро.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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