«Барселона» хочет выслушать позицию Араухо о возможном трансфере. «Ювентус» готов улучшить предложение до 50 млн евро

«Барселона» хочет выслушать Рональда Араухо на предмет возможного ухода из клуба.

Интерес к 25-летнему защитнику проявляет «Ювентус». Первое предложение туринского клуба в размере 35 миллионов евро было отклонено.

«Барселона » готова расстаться с игроком, если предложение будет привлекательным, но в первую очередь клуб хочет выслушать защитника.

Спортивный директор команды Деку поговорит с уругвайцем, чтобы тот напрямую сказал ему, хочет он остаться в «Барселоне» или нет.

Также отмечается, что «Ювентус » намерен улучшить предложение до 50 миллионов евро.