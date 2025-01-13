«Ман Сити» может заплатить 70 млн евро и бонусы за Мармуша. Соглашение с «Айнтрахтом» еще не достигнуто, но переговоры идут
«Манчестер Сити» продолжает переговоры по переходу Омара Мармуша.
Английский клуб провел еще один раунд переговоров с «Айнтрахтом» относительно возможного трансфера футболиста.
«Горожане» считают, что сделка может быть завершена в диапазоне 70 миллионов евро плюс бонусы.
Стороны еще не достигли окончательного соглашения, но работают над тем, чтобы завершить переход.
В текущем сезоне Бундеслиги Омар Мармуш провел 16 матчей, отличившись 14 голами и 7 результативными передачи.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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