Юран об Абаскале: «Говорил, что подготовил «Спартак», поэтому он хорошо играет. Но когда клуб выступал неудачно, он ничего не сказал. Нужно признавать: «Да, я слабый тренер»

Сергей Юран оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Футбол – это коллективный вид спорта, правильно? В этом и кроется ответ. Это не теннис, где спортсмены один на один играют. В футболе же обычно в команде находятся около 25 человек, почему результаты должны зависеть от одного игрока? Нужно признаться и сказать: «Я не смог».

Гильермо до этого, ближе к концу первой половины сезона, говорил, что он подготовил эту команду, поэтому она играет так хорошо. Но когда «Спартак » в начале сезона неудачно играл, он почему-то ничего такого не сказал.

Хочется понять, что он пытается сделать: найти черную кошку в темной комнате? В таких ситуациях нужно начинать с себя и признавать: «Да, я слабый тренер», – сказал бывший тренер «Химок» и «Пари НН».