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Абаскаль об аресте Промеса: «У меня будто отняли часть жизни! Не хочу говорить, что мой проект рухнул в тот момент. Но было очень тяжело»

Гильермо Абаскаль высказался об аресте Квинси Промеса.

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

После зимних сборов «Спартака» в прошлом сезоне Промеса задержали в ОАЭ.

– Недавно вы вместе с Промесом смотрели игру за Суперкубок ОАЭ, а потом посетили и матч его «Юнайтед». Как появилась идея встретиться с Квинси в Дубае?

– Я всегда говорил, что Квинси на личном уровне был очень важным человеком как для меня, так и для «Спартака». Он прирожденный лидер, который помог многим ребятам. К тому же мы расстались из-за той сложной ситуации... Представьте, что вы садитесь в самолет, а один из ваших игроков остается в аэропорту. Это случилось почти год назад. Вот почему мне было необходимо лично встретиться и поговорить с Квинси.

Мы поддерживали связь, но мне нужно было убедиться, что с ним все в порядке. Мы увиделись, выпили кофе, а потом поехали на игру. Затем я посетил матч «Юнайтед». Квинси спокоен, он борется, хочет играть в футбол и со всей страстью отдаваться любимому делу. А еще хочет вернуться в «Спартак». Он всегда об этом говорил.

– Какой была ваша реакция, когда Промеса не выпустили из ОАЭ и вы поняли, что во второй половине сезона придется играть без него?

– Как бы описать эти чувства... У меня будто отняли часть жизни! В первый год нашей совместной работы он забил 25 мячей. Человек с такой статистикой – это ключевой игрок. А «Спартак» с таким футболистом – одна из сильнейших команд РПЛ.

Не хочу говорить, что мой проект рухнул в тот момент. Но это стало неожиданностью, было очень тяжело. Он оставил меня на полпути. Мы формировали атаку с Бонгонда, Промесом, Угальде, Соболевым и запасными – Зиньковским, Игнатовым. Считали, что станем гораздо успешнее и сильнее в атаке.

[После ареста Квинси] мне было очень непросто. А для команды, думаю, это был шок. В тот момент нужно было искать нового лидера внутри коллектива, ведь это как раз таки была роль Промеса.

– Есть несколько версий, кто именно принял решение взять Квинси в ОАЭ: он сам на этом настоял, вы, генеральный директор... За кем было последнее слово?

– Возможно, в клубе не знали, что подобное вообще возможно. Я как тренер был в курсе, что он уже находился в Эмиратах в первую неделю января. То есть еще до сборов. Поэтому даже представить себе не мог, что с ним что-то случится. Ведь если он уже был там, значит, все в порядке. А если есть проблемы, то как он мог вернуться в Москву, а потом снова присоединиться к команде?

– Останься Промес в команде, возможно, вы бы взяли титул со «Спартаком».

– Думаю, да. [После случившегося] я сказал Квинси: «Ты там, мы здесь... Но будем бороться!» Мы были уверены, что после такой подготовки на сборах все будет отлично.

Команда действительно находилась в хорошей форме, Промес оформил хет-трик в матче с «Астаной». Все было настолько хорошо, что мы думали только о том, чтобы показать всем: да, первая часть сезона получилась не лучшей, но теперь мы постараемся выиграть все оставшиеся матчи чемпионата, – сказал бывший главный тренер «Спартака». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoГильермо Абаскаль
logoСпартак
logoКвинси Промес
logoТео Бонгонда
logoАнтон Зиньковский
logoМихаил Игнатов
logoАлександр Соболев
logoМанфред Угальде
logoСпорт-Экспресс
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