«Химки» расторгли контракт с Одиловым. Вингера из Узбекистана подписали в августе, он не сыграл ни одного матча за клуб
«Химки» расторгли контракт с Алишером Одиловым.
Об этом сообщила пресс-служба подмосковного клуба. 23-летний вингер перешел в «Химки» в августе в качестве свободного агента и с тех пор не сыграл ни одного матча за клуб.
В прошедшем чемпионате Узбекистана на счету Одилова 12 матчей за ташкентский «Олимпик», 3 гола и одна результативная передача.
Игрок выступал за сборную Узбекистана на Олимпиаде-2024. На его счету гол в матче с Доминиканской Республикой (1:1).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Химок»
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