«Химки» расторгли контракт с Одиловым. Вингера из Узбекистана подписали в августе, он не сыграл ни одного матча за клуб

«Химки» расторгли контракт с Алишером Одиловым.

Об этом сообщила пресс-служба подмосковного клуба. 23-летний вингер перешел в «Химки » в августе в качестве свободного агента и с тех пор не сыграл ни одного матча за клуб.

В прошедшем чемпионате Узбекистана на счету Одилова 12 матчей за ташкентский «Олимпик», 3 гола и одна результативная передача.

Игрок выступал за сборную Узбекистана на Олимпиаде-2024. На его счету гол в матче с Доминиканской Республикой (1:1).