Тер Стеген о Суперкубке: «Любой в раздевалке мог поднять кубок. Горжусь тем, что могу сделать это от имени всех»
Накануне каталонцы обыграли «Реал» (5:2) и завоевали трофей.
О Суперкубке Испании
«Горжусь тем, что могу поднять его от имени всех. В конце концов, я был ответственным, но они приложили усилия. Любой в раздевалке мог поднять кубок».
О восстановлении после травмы
«Ну, очевидно, это долгий путь, но я вижу небольшой свет в конце туннеля. Я хорошо работаю. Вокруг меня есть люди, которые помогают мне каждый день».
О том, как раздевалка пережила проблемы [c регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора]
«Я бываю там каждый день, были некоторые вопросы, которые нужно было решить, и мы полностью уверены во всем, что они делают. Есть неопределенность, но в конце концов никто не должен страдать, они добились своего. Я рад, что клуб и Дани все уладили».
О вратарях
«Решения принимаю не я, а тренер, это два великолепных вратаря, и оба они заслуживают играть.
И Иньяки, и Шченсны демонстрируют здоровую конкуренцию, большое уважение. Я прошу от них именно этого, в том числе и от Андера [Астралаги], – сказал голкипер «Барселоны» в интервью Movistar.
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