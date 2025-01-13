«Барселона» выиграла 100-й трофей без учета каталонских турниров

«Барселона» завоевала 100-й трофей в клубной истории.

Команда Ханси Флика разгромила «Реал» (5:2) в финале Суперкубка Испании. Для клуба это 15-я победа в турнире.

Также «блауграна» 27 раз выиграла чемпионат Испании, 31 – Кубок Испании , 3 – Кубок Эвы Дуарте, 2 – Кубок испанской лиги, 5 – Лигу чемпионов, 4 – Кубок обладателей кубоков, 5 – Суперкубок Европы , 3 – Кубок ярмарок, 3 – клубный ЧМ, 2 – Латинский кубок.

Следует отметить, что также на счету «Барселоны» есть 33 победы в региональных турнирах Каталонии.