«Барселона» выиграла 100-й трофей без учета каталонских турниров
«Барселона» завоевала 100-й трофей в клубной истории.
Команда Ханси Флика разгромила «Реал» (5:2) в финале Суперкубка Испании. Для клуба это 15-я победа в турнире.
Также «блауграна» 27 раз выиграла чемпионат Испании, 31 – Кубок Испании, 3 – Кубок Эвы Дуарте, 2 – Кубок испанской лиги, 5 – Лигу чемпионов, 4 – Кубок обладателей кубоков, 5 – Суперкубок Европы, 3 – Кубок ярмарок, 3 – клубный ЧМ, 2 – Латинский кубок.
Следует отметить, что также на счету «Барселоны» есть 33 победы в региональных турнирах Каталонии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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