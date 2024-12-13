«Сити» рассматривает покупку Субименди и Гимараэса в январе. Клуб намерен усилиться, чтобы «спасти сезон» (ESPN)
По информации ESPN, клуб обеспечит трансферную поддержку Пепу Гвардиоле, чтобы помочь «спасти сезон». Ранее команда потерпела 7-е поражение в 10 последних матчах. Сейчас «Сити» занимает 4-е место в АПЛ и 22-е в общей таблице ЛЧ.
Сегодня «горожане» объявили о рекордной для АПЛ выручке в размере 715 млн фунтов по итогам прошлого финансового года, завершившегося 30 июня 2024 года. Доходы клуба выросли на 2,2 млн фунтов по сравнению с 712,8 млн в прошлом периоде, что ранее являлось лучшим показателем в истории лиги. Трансферная прибыль составила 139 миллионов фунтов.
В связи с этим руководство готово усилить команду Гвардиолы в январе. Тренер давно проявляет интерес к опорнику «Реал Сосьедад» Субименди, рассматривая его как потенциальную замена Родри в связи с его длительной травмой. Также испанец заинтересован в приобретении полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимараэса.
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