«Реал» может подписать Эдерсона из «Аталанты», если не договорится по Субименди. За хавбека могут заплатить до 60 млн евро
«Реал» рассматривает вариант с подписанием Эдерсона Лоуренсо.
По информации As, мадридцы могут подписать полузащитника «Аталанты» в случае, если не смогут договориться с «Реал Сосьедад» о трансфере Мартина Субименди.
Бергамаски готовы продать Эдерсона в случае выгодного предложения – сумма потенциального трансфера может составить до 60 млн евро.
Отмечается, что летом «Аталанта» отклонила несколько предложений по Эдерсону – в частности, «Атлетико» был готов заплатить за бразильца 55 млн евро. Игрок также интересен «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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