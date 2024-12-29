Субименди не хочет в «Сити» из-за конкуренции с Родри. Гимараэса за 100 млн фунтов считают слишком дорогим

«Манчестер Сити» может отказаться от покупки Мартина Субименди и Бруно Гимараэса.

Ранее сообщалось, что клуб рассматривает полузащитников в качестве усиления в зимнее трансферное окно.

По данным The Times, «горожане» попытаются добавить в состав хотя бы пару игроков в январе, но убеждены в том, что любые приобретения должны быть выгодны в долгосрочной перспективе, а не стать краткосрочными решениями.

Они по-прежнему хотят купить полузащитника, однако Мартин Субименди намерен остаться в «Реал Сосьедад », поскольку опасается, что будет вынужден уступить место в составе Родри, когда тот вернется после травмы.

Что касается Бруно Гимараэса , «Сити» считает его трансфер слишком дорогим. «Ньюкасл » оценил бразильца почти в 100 миллионов фунтов.

«Сити» рассматривает покупку Субименди и Гимараэса в январе. Клуб намерен усилиться, чтобы «спасти сезон» (ESPN)