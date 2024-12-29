Субименди не хочет в «Сити» из-за конкуренции с Родри. Гимараэса за 100 млн фунтов считают слишком дорогим
Ранее сообщалось, что клуб рассматривает полузащитников в качестве усиления в зимнее трансферное окно.
По данным The Times, «горожане» попытаются добавить в состав хотя бы пару игроков в январе, но убеждены в том, что любые приобретения должны быть выгодны в долгосрочной перспективе, а не стать краткосрочными решениями.
Они по-прежнему хотят купить полузащитника, однако Мартин Субименди намерен остаться в «Реал Сосьедад», поскольку опасается, что будет вынужден уступить место в составе Родри, когда тот вернется после травмы.
Что касается Бруно Гимараэса, «Сити» считает его трансфер слишком дорогим. «Ньюкасл» оценил бразильца почти в 100 миллионов фунтов.
«Сити» рассматривает покупку Субименди и Гимараэса в январе. Клуб намерен усилиться, чтобы «спасти сезон» (ESPN)
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