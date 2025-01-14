Черчесов о лимите на легионеров: «Должно быть 8, максимум 9 в заявке. Тогда эти иностранцы будут не второсортные, а именно те, которые попадают в основу»

Станислав Черчесов поделился мнением о лимите на легионеров.

– 2014-й год, я был в «Динамо », тогда тоже этот вопрос поднимали. Тогда было «6+5». Когда ты тренер, сидишь, готовишься к игре, у тебя должно быть максимум шесть – это не значит, что они должны быть, можешь и трех иностранцев поставить и так далее. Но когда игра идет, ты все время должен иметь в виду, кого менять. Менять надо одного условного россиянина и из-за этого надо еще какие-то вещи делать, не просто игрока на игрока поменять.

Вот это меня чуть-чуть напрягало и в какой-то степени раздражало. И тогда я сказал свое мнение, которое, кстати, сейчас есть. Другое дело, что сейчас сколько иностранцев должно быть?

– 8 на поле и 13 в заявке.

– Вот тогда я сказал, что должно быть 8, максимум 9 в заявке. И тренер не смотрит, играет иностранец, не играет. Вот у тебя 9 иностранцев – они могут играть.

Ограничить заявку. Но не 13 – потому что, я извиняюсь, у тебя 11 играют, уже два лишних. А так – 8-9. И тогда, во-первых, любой клуб, если у него 8 иностранцев, эти иностранцы будут не второсортные, а именно те, которые [попадают] в основной состав или, может, один какой-то суперталант, который через год может сверкнуть.

А сейчас, когда у тебя 13, ты можешь как-то более легкомысленно, что ли, подходить к этому выбору, – сказал главный тренер сборной Казахстана .