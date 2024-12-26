Черчесов об РПЛ: «Если чемпионом станет «Краснодар» или «Спартак», я не удивлюсь. А вот если выиграет «Акрон», то да»
Станислав Черчесов высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков после 18 туров и опережая «Зенит» за счет победы в очной встрече. Третьим идет «Спартак» с 37 баллами.
– Что вас больше всего удивило в 2024 году?
– Да как будто ничего. Все, кто в РПЛ наверху, они должны там быть. Дай бог, чтобы в следующем году я удивился.
– Что должно произойти? Должен смениться чемпион в РПЛ?
– Если чемпион сменится, но им станет кто-то из пары «Краснодара» и «Спартака», – я не удивлюсь. А вот если «Акрон» выиграет РПЛ, то да, – сказал главный тренер сборной Казахстана.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем