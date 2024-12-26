Черчесов об РПЛ: «Если чемпионом станет «Краснодар» или «Спартак», я не удивлюсь. А вот если выиграет «Акрон», то да»

Станислав Черчесов высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков после 18 туров и опережая «Зенит » за счет победы в очной встрече. Третьим идет «Спартак » с 37 баллами.

– Что вас больше всего удивило в 2024 году?

– Да как будто ничего. Все, кто в РПЛ наверху, они должны там быть. Дай бог, чтобы в следующем году я удивился.

– Что должно произойти? Должен смениться чемпион в РПЛ?

– Если чемпион сменится, но им станет кто-то из пары «Краснодара » и «Спартака», – я не удивлюсь. А вот если «Акрон» выиграет РПЛ, то да, – сказал главный тренер сборной Казахстана .