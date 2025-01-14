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«Барселона» сообщила, что Иньиго пропустит 4 недели из-за травмы задней поверхности бедра

В «Барселоне» назвали сроки восстановления Иньиго Мартинеса.

Защитник «блауграны» получил повреждение на 27-й минуте игры с «Реалом» (5:2) в Суперкубке Испании. Он сел на газон в центральном круге и после разговора с медперсоналом был заменен.

Каталонский клуб сообщил, что футболист пропустит около 4 недель из-за травмы задней поверхности бедра. 

В текущем сезоне Ла Лиги 33-летний испанец провел 18 матчей. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Барселоны»
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logoИньиго Мартинес
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