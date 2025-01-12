Иньиго получил травму в 1-м тайме игры с «Реалом». Араухо вышел вместо Мартинеса
Иньиго Мартинес заменен из-за травмы в первом тайме класико.
У защитника «Барселоны» возникли проблемы со здоровьем на 27-й минуте игры с «Реалом» в Суперкубке Испании. Он сел на газон в центральном круге и после разговора с медперсоналом был заменен.
На поле появился Рональд Араухо.
Мбаппе повредил голеностоп в игре с «Барселоной». Рафинья унес сумку врачей «Реала» за пределы поля, пока Килиану накладывали повязку у центрального круга
Суперкубок Испании. «Реал» играет с «Барсой» в финале. 1:1 – Ямаль ответил на гол Мбаппе. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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