Иньиго получил травму в 1-м тайме игры с «Реалом». Араухо вышел вместо Мартинеса

Иньиго Мартинес заменен из-за травмы в первом тайме класико.

У защитника «Барселоны» возникли проблемы со здоровьем на 27-й минуте игры с «Реалом » в Суперкубке Испании. Он сел на газон в центральном круге и после разговора с медперсоналом был заменен.

На поле появился Рональд Араухо .

Мбаппе повредил голеностоп в игре с «Барселоной». Рафинья унес сумку врачей «Реала» за пределы поля, пока Килиану накладывали повязку у центрального круга

Суперкубок Испании. «Реал» играет с «Барсой» в финале. 1:1 – Ямаль ответил на гол Мбаппе. Онлайн-трансляция