Миятович о «Реале»: «Психологически хрупкая команда. Раньше у них была сила, после пропущенных голов были камбэки. Сейчас есть ментальная проблема»

Предраг Миятович высказался о ментальной проблеме «Реала».

«Я вижу более психологически хрупкую команду. Основная проблема в этом сезоне – это как раз самое большое достоинство прошлого сезона, та психологическая сила, которая была у команды.

У них отличные игровые качества, но они каждый раз довольно хрупки с точки зрения психологии, когда пропускают. Этого не случалось в предыдущие годы, когда были камбэки.

Это скорее ментальная проблема, чем футбольная», – заявил экс-игрок «Реала» в интервью Cadena SER.