Миятович о «Реале»: «Психологически хрупкая команда. Раньше у них была сила, после пропущенных голов были камбэки. Сейчас есть ментальная проблема»
Предраг Миятович высказался о ментальной проблеме «Реала».
«Я вижу более психологически хрупкую команду. Основная проблема в этом сезоне – это как раз самое большое достоинство прошлого сезона, та психологическая сила, которая была у команды.
У них отличные игровые качества, но они каждый раз довольно хрупки с точки зрения психологии, когда пропускают. Этого не случалось в предыдущие годы, когда были камбэки.
Это скорее ментальная проблема, чем футбольная», – заявил экс-игрок «Реала» в интервью Cadena SER.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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