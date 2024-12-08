Миятович о «Реале»: «Мы знаем Анчелотти-пацифиста, теперь нам нужен Анчелотти, который злится, посылает кого-то. Гнев или конфликт могут пойти на пользу команде»
Предраг Миятович считает, что Карло Анчелотти чересчур мягок с игроками «Реала».
«Я считаю, что он хочет угодить всем и некоторым молодым игрокам, которые заслуживают шанса, когда он решит, а не когда от него этого потребуют. Я думаю, что конфликт или злость могут пойти на пользу команде.
Мы все знаем Анчелотти-пацифиста, теперь нам нужен Анчелотти, который злится, посылает кого-то... Еще год назад все шло хорошо, но теперь гнев, конфликт могут дать что-то другое, потому что «Мадриду» это нужно.
Я не хочу говорить, что тренера необходимо сменить, но Анчелотти должен что-то изменить», – заявил экс-игрок «Реала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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