«Если все удастся, «Химки» будут третьей полностью частной командой в России с амбициями на попадание в топ-8». Агент Гурцкая о перспективах клуба
После 18 туров команда занимает 13-е место в Мир РПЛ с 16 очками. В декабре прошлого года стало известно о задержании инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова.
– Поляцкин пришел в «Химки»?
– Да, генеральным менеджером. Он уже представлен клубу.
– Что с финансированием?
– Как будто есть гарантии, что до лета финансирование будет в полном объеме. Это что на словах.
На деле – зарплату до первого декабря закрыли. Я не знаю, сколько у них долгов, они же еще и на трансферном бане. Будут сейчас как-то договариваться.
– Продали Хосонова в «Торпедо».
– Им были нужны были 60 миллионов рублей. Может быть, будет очень большая кадровая чистка. К лету, если все им удастся сделать, «Химки» будут третьей полностью частной командой в России, которая будет с амбициями на попадание в топ-8.
– «Химки» очень нестабильный клуб. Зачем Поляцкину приходить туда?
– Я думаю, что все равно у него спортивные амбиции существуют. Если его убедил акционер, что он будет стабильно финансировать клуб, и тот объем, который он ему обещал…Он почувствовал: «Почему нет?» – сказал Гурцкая.
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