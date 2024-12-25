Дюков об аресте инвестора «Химок» Садыгова: «В настоящий момент возможность того, что клуб не доиграет сезон, не обсуждается»
Александр Дюков высказался о задержании инвестора «Химок» Туфана Садыгова.
«С Туфаном Садыговым после его задержания я не общался. Насколько знаю, задержание не имеет отношения к деятельности футбольного клуба «Химки».
Если говорить о руководстве клуба, то все рассчитывают, что команде удастся нормально завершить сезон в РПЛ.
В настоящий момент возможность того, что «Химки» не доиграют сезон, не обсуждается», – сообщил президент РФС.
После 18 туров подмосковный клуб занимает 13-е место в Мир РПЛ с 16 очками.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
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