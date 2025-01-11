Илич знает об интересе «Спартака», но хочет остаться в Серии А. «Торино» не получал предложений по хавбеку (Sport24)

Иван Илич не планирует переходить в «Спартак».

Ранее стало известно , что московский клуб заинтересован в подписании полузащитника «Торино», на которого ранее претендовал «Зенит».

По информации Sport24, футболист знает об интересе красно-белых, но хочет остаться в Серии А. Туринцы еще не получали предложений о трансфере.

В текущем сезоне чемпионата Италии Илич провел 12 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь .

«Торино» может запросить у «Спартака» до 25 млн евро за Илича («СЭ»)