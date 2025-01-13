Литвинов о Тюкавине и Угальде: «Примерно одного уровня, не могу выделить, кто сильнее. Импонирует, как они двигаются на поле, выбирают позицию»

Руслан Литвинов сравнил Константина Тюкавина и Манфреда Угальде.

– Гурцкая заявил, что Тюкавин на голову сильнее Угальде. Как оценишь это высказывание?

– Честно, для меня они – два примерно одинаковых нападающих. Что Тюкавин, что Угальде мне импонируют в плане игры: как они двигаются на поле, выбирают позицию.

Когда играю с Угальде в «Спартаке» и Тюкавиным в сборной, особо не ощущаю разницу. Для меня это плюс. Но выделить, кто из них сильнее, не могу.

Для меня Тюкавин и Угальде примерно одного уровня, – заявил полузащитник «Спартака».

Гурцкая об Угальде: «Гораздо ниже уровнем, чем Тюкавин. Обыгрывает не очень хорошо, средне поставленный удар. Без Барко Манфред не сделал бы пятой части того, что сделал с ним»