Литвинов о Тюкавине и Угальде: «Примерно одного уровня, не могу выделить, кто сильнее. Импонирует, как они двигаются на поле, выбирают позицию»
Руслан Литвинов сравнил Константина Тюкавина и Манфреда Угальде.
– Гурцкая заявил, что Тюкавин на голову сильнее Угальде. Как оценишь это высказывание?
– Честно, для меня они – два примерно одинаковых нападающих. Что Тюкавин, что Угальде мне импонируют в плане игры: как они двигаются на поле, выбирают позицию.
Когда играю с Угальде в «Спартаке» и Тюкавиным в сборной, особо не ощущаю разницу. Для меня это плюс. Но выделить, кто из них сильнее, не могу.
Для меня Тюкавин и Угальде примерно одного уровня, – заявил полузащитник «Спартака».
Гурцкая об Угальде: «Гораздо ниже уровнем, чем Тюкавин. Обыгрывает не очень хорошо, средне поставленный удар. Без Барко Манфред не сделал бы пятой части того, что сделал с ним»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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