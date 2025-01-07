Гурцкая об Угальде: «Гораздо ниже уровнем, чем Тюкавин. Обыгрывает не очень хорошо, средне поставленный удар. Без Барко Манфред не сделал бы пятой части того, что сделал с ним»
«Угальде без Барко не сделал бы пятой части того, что сделал с Барко. Это нападающий гораздо ниже уровнем, чем Тюкавин. Он не умеет столько работы делать. Он обыгрывает не очень хорошо. У него средне поставленный удар. Есть сумасшедшая чуйка – добивание, оказаться в нужное время в нужном месте, что тоже очень сильно нужно нападающему.
Посмотри, много своих голов он забил в касание. Он никого не обыграл, чтобы забить свой гол. У него есть эта чуйка, плюс есть Барко и Маркиньос, которые умеют делать все одной передачей», – сказал футбольный агент.
Угальде лидирует в списке лучших бомбардиров Мир РПЛ, забив 15 голов в 18 турах.
Бышовец о Тюкавине: «Ничем не уступает Угальде и Кордобе, его качества даже разнообразнее. Стабильно провести два сезона подряд – это очень сложно»
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