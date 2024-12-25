«Тюкавин не слабее Угальде, просто немного расслабился после успеха и всяких наград. В лучшей своей форме Константин не уступит». Канчельскис о форвардах
Андрей Канчельскис считает, что Константин Тюкавин не слабее Манфреда Угальде.
«Тюкавин не слабее Угальде, просто немного расслабился после успеха и всяких наград в прошлом сезоне. А планку надо держать. Нападающего в первую очередь определяют голы, и тут Угальде, объективно, сейчас его превосходит.
Но в лучшей своей форме Тюкавин не уступит», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Угальде в текущем сезоне Мир РПЛ забил за «Спартак» 15 голов в 18 матчах. На счету Тюкавина из «Динамо» 7 мячей в 18 играх.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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