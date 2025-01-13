Рианчо о Селихове и «Спартаке»: «Клуб не должен оставлять легенд, если они в плохой форме. 2 года назад говорил, что не нужно продлевать контракт просто так»

Рауль Рианчо отреагировал на возможный уход Александра Селихова из «Спартака».

Ранее сообщалось, что «Спартак» может расторгнуть контракт с голкипером в зимнее трансферное окно.

– Какой вам запомнилась работа с Селиховым?

– Он вел себя правильно, профессионально и вежливо.

– Вы считаете его сильным футболистом?

– Да, конечно.

– Но два года назад вы сказали, что не понимаете, почему «Спартак» продлил с ним контракт...

– У всех бывают взлеты и падения. А тогда я говорил, что не нужно продлевать контракт просто так, нужно, если игрок удовлетворяет требования тренерского штаба. Если игрок находится в хорошем состоянии, контракт продлевают, если в плохом – нет. Но клуб не должен продлевать контракт с легендами, если они находятся в плохой форме, – сказал Рианчо, тренировавший «Спартак».

Селихов выступает за красно-белых с января 2017 года. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2025 года с опцией продления еще на один год.

В нынешнем сезоне голкипер провел 8 матчей во всех турнирах, пропустив 7 голов и 3 раза сыграв на ноль. Полная статистика 30-летнего игрока доступна по ссылке .