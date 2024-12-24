Гендиректор «Спартака»: «У нас очень хорошие вратари – это лучшая связка голкиперов в России»

Олег Малышев назвал тандем вратарей в «Спартаке» лучшим в РПЛ.

– У Селихова заканчивается контракт, были инсайды об интересе клуба к Помазуну. Как прокомментируете?

– На данный момент никаких решений по вратарской позиции не принято.

– Есть ли желание продлить контракт с Селиховым, с января он может вести переговоры с другими клубами и подписывать контракт на период с лета.

– Считаю, что у нас в основной команде очень хорошие вратари. Считаю, что это лучшая связка вратарей в России.

Что касается продления контракта, то решение будет принято позже, – сказал генеральный директор «Спартака » Олег Малышев .