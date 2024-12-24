  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Спартака»: «У нас очень хорошие вратари – это лучшая связка голкиперов в России»
11

Гендиректор «Спартака»: «У нас очень хорошие вратари – это лучшая связка голкиперов в России»

Олег Малышев назвал тандем вратарей в «Спартаке» лучшим в РПЛ.

– У Селихова заканчивается контракт, были инсайды об интересе клуба к Помазуну. Как прокомментируете?

– На данный момент никаких решений по вратарской позиции не принято.

– Есть ли желание продлить контракт с Селиховым, с января он может вести переговоры с другими клубами и подписывать контракт на период с лета.

– Считаю, что у нас в основной команде очень хорошие вратари. Считаю, что это лучшая связка вратарей в России.

Что касается продления контракта, то решение будет принято позже, – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoОлег Малышев
logoАлександр Максименко
logoАлександр Селихов
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Александр Мостовой: «Угальде критиковали все, кроме меня. Что бросаетесь фразами? Это по‑дилетантски, по‑лоховски. У нас много таких, кто смешит наш футбол»
410 минут назад
Депутат Свищев: «Помню этого типчика Лама как хорошего футболиста. Он был на ЧМ в Москве – жил в шикарных отелях, все замечательно. В России демократии не меньше, чем в Германии»
2134 минуты назад
🏆 Кто лучший спортсмен России-2024? Большое голосование Спортса’‘
48 минут назад
Пеп об «Эвертоне»: «Не лучший соперник для «Сити» сейчас, они на подъеме. Все зависит от нас, как скоро мы вернемся к лучшей форме»
758 минут назад
Аморим о ситуации с Рэшфордом: «Это один из худших моментов в «МЮ», но мы должны быть сильными. От больших талантов нужна хорошая игра, больше ответственности»
13сегодня, 13:59
Гатти о лучших игроках: «Пеле – первый, дальше Ди Стефано, Кройфф, Марадона. Месси далеко, он играл в легкий футбол. В «Барсе» на нем свистели все, никто его не трогал»
133сегодня, 13:23
Джанлуиджи Буффон: «Серия А идет следом за АПЛ. Наш футбол изменился, произошла культурная революция многих тренеров»
20сегодня, 13:08
Пеп о спаде Холанда: «Дело в команде, а не в одном игроке. Множество крупных и мелких деталей делают нас не такими эффективными, нам нужно лучше использовать его»
8сегодня, 13:01
Часть читателей Спортса’’ нашли чит в Аэрофутболе и теперь побеждают даже за «Янг Бойз». Попробуйте и вы
сегодня, 13:00Спецпроект
5 фанатов получили от 100 часов общественных работ до 6 месяцев тюрьмы за нападение на болельщиков «Маккаби» в Амстердаме. Один из них писал сообщение про «охоту на евреев»
14сегодня, 12:57
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев о словах Лама про ЧМ в России: «С мозгами у него большие проблемы. Он не смотрит телевизор, не залезает в интернет, просто бестолочь. Обидно, что хороший футболист оказался таким #######»
5 минут назад
Эми Мартинес о том, что его считают «злодеем» на поле: «Есть люди, которые делают гораздо более худшие вещи и остаются безнаказанными. Я пытаюсь оказать давление на игроков»
413 минут назад
Ферран пропустит около трех недель из-за травмы. Хавбек «Барсы» доиграл матч с «Атлетико» с мышечной проблемой
420 минут назад
Колосков о Соболеве: «У Старостина было выражение: «Кто сгорел – того не подожжешь». Я от него ничего не ждал и уже не жду»
632 минуты назад
Шавло считает, что в России нет спортивных директоров для «Спартака»: «Нужен опытный иностранец, он будет разбираться с легионерами. С российскими игроками работать легче»
348 минут назад
Гаджиев о Мостовом-тренере: «Я не могу давать ему советы. Какое имею право? Без хороших тренеров подготовка классных игроков невозможна»
3сегодня, 13:58
Руд ван Нистелрой: «Ливерпуль» – доминирующая сила, в том числе и в ЛЧ. Очень непростая задача для «Лестера» – мы должны сыграть компактно»
4сегодня, 13:50
«Валенсия» готова заплатить чуть менее 2,4 млн евро за тренера «Вест Бромвича» Корберана после увольнения Барахи. Сделка близка к завершению
3сегодня, 13:44
Тренер «Саутгемптона» Юрич: «Мой стиль футбола похож на дэт-метал. Надеюсь привнести в команду высокий прессинг»
5сегодня, 13:35
Капелло о недовольстве Влаховича из-за замены: «Не понимаю такого поведения. Это показывает неуважение к тренеру»
5сегодня, 13:20
Рекомендуем