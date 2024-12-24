Гендиректор «Спартака»: «У нас очень хорошие вратари – это лучшая связка голкиперов в России»
Олег Малышев назвал тандем вратарей в «Спартаке» лучшим в РПЛ.
– У Селихова заканчивается контракт, были инсайды об интересе клуба к Помазуну. Как прокомментируете?
– На данный момент никаких решений по вратарской позиции не принято.
– Есть ли желание продлить контракт с Селиховым, с января он может вести переговоры с другими клубами и подписывать контракт на период с лета.
– Считаю, что у нас в основной команде очень хорошие вратари. Считаю, что это лучшая связка вратарей в России.
Что касается продления контракта, то решение будет принято позже, – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем