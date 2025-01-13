Мир отклонил предложение «Аль-Таавуна». «Валенсия» хочет вернуть форварда в «Севилью» из аренды, но там не рассчитывают на него из-за конфликта со спортивным директором и дела о сексуальном насилии

Футбольное будущее Рафы Мира находится под вопросом.

Как сообщает Marca, 27-летний форвард отклонил предложение от «Аль-Таавуна » из Саудовской Аравии.

Мир хочет остаться в «Валенсии», где пребывает на правах аренды, однако клуб предпочитает позволить ему вернуться в «Севилью». Андалузцы, в свою очередь, не желают способствовать его возвращению.

Контракт нападающего с «Севильей» рассчитан до июня 2027 года. Отмечается, что ему будет сложно вернуться к игре за команду, учитывая конфликт с нынешним спортивным директором клуба Виктором Ортой.

Положение футболиста осложнилось после обвинений в сексуальном насилии, в результате чего он был наказан «Валенсией» и получил запрет на выезд из страны. В клубе надеялись, что Мир примет выгодное предложение саудовцев, теперь на разрешение ситуации есть время до конца трансферного окна.

В этом сезоне Рафа провел 6 матчей в Ла Лиге , в которых сделал одну результативную передачу. С полной статистикой испанца можно ознакомиться здесь .

Обвиняемый в сексуальном насилии Мир согласился на штраф и двухматчевый бан от «Валенсии». Клуб считает дисциплинарное дело закрытым