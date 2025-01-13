Ненахов об отпуске: «Были на Мальдивах – туда ездил часто, поэтому ничего особенного. Есть желание погулять по Европе, хочу, чтобы дети подросли»
Максим Ненахов рассказал о том, как провел отпуск.
«Новый год встречал в России, но в декабре в отпуске с семьей были на Мальдивах. Туда я ездил часто, поэтому ничего особенного для меня не было.
В будущем есть желание погулять в отпуске по Европе, но для этого хочу, чтобы дети чуть подросли, а потом туда поедем», – рассказал защитник «Локомотива».
В текущем сезоне Ненахов провел за клуб 26 матчей во всех турнирах. Подробная статистика 26-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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