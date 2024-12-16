Ненахов о сборной: «Конечно, я хочу там играть, но если я сейчас не нужен, то дверь для себя закрыл. Это был осмысленный ответ, но его по-другому поняли»

Максим Ненахов объяснил свои слова о закрытой двери в сборную России.

Защитник «Локомотива» ранее высказался о том, то не получает вызова в национальную команду: «Дверь сборной я для себя закрыл . Если во мне не нуждаются – пусть справляются сами»

«Тяжелый вопрос. Этой фразой я объяснял то, что все мои мысли сейчас направлены на выступление за клуб.

Если я сборной сейчас не нужен, то для себя я дверь закрыл. Это правда был осмысленный ответ. Просто его чуть‑чуть по‑другому поняли. Будто я недоволен.

Конечно, я хочу играть за сборную. Каждый футболист мечтает об этом. Тут просто есть какая‑то недосказанность», – сказал Ненахов.