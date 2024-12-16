Ненахов о сборной: «Конечно, я хочу там играть, но если я сейчас не нужен, то дверь для себя закрыл. Это был осмысленный ответ, но его по-другому поняли»
Максим Ненахов объяснил свои слова о закрытой двери в сборную России.
Защитник «Локомотива» ранее высказался о том, то не получает вызова в национальную команду: «Дверь сборной я для себя закрыл. Если во мне не нуждаются – пусть справляются сами»
«Тяжелый вопрос. Этой фразой я объяснял то, что все мои мысли сейчас направлены на выступление за клуб.
Если я сборной сейчас не нужен, то для себя я дверь закрыл. Это правда был осмысленный ответ. Просто его чуть‑чуть по‑другому поняли. Будто я недоволен.
Конечно, я хочу играть за сборную. Каждый футболист мечтает об этом. Тут просто есть какая‑то недосказанность», – сказал Ненахов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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