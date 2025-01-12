Галактионов о «Локомотиве»: «Важно сохранить русский костяк. Сделать шаг в развитии, чтобы эти ребята еще прибавляли»
Михаил Галактионов заявил, что «Локомотив» хотел бы сохранить русских игроков.
– По Ненахову тоже никаких нет движений? Была история с возможным переходом.
– История от кого? К сожалению, у нас очень много такого: просыпаемся с определенными интервью экспертов, ложимся тоже с ними. В большей степени это не соответствует действительности, и пресс‑служба наша уже это комментировала.
У нас есть состав, русский костяк игроков, который мы пытались сформировать. И в сегодняшних реалиях очень важно его сохранить. Чтобы наша русская команда, а мы обладаем одним из самых русских костяков в РПЛ, сделала еще один шаг в своем развитии, в игровой составляющей, чтобы эти ребята еще прибавляли, – заявил главный тренер «Локомотива».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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