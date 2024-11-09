Защитник «Локо» Ненахов: «Дверь сборной я для себя закрыл. Если во мне не нуждаются – пусть справляются сами»
Максим Ненахов высказался о том, что не получает вызова в сборную России.
– Какая у тебя ситуация со сборной России? Тебя так ни разу и не вызвали.
– Слушайте, дверь сборной я для себя закрыл. Раз на меня не рассчитывают, зачем мне туда стремиться? Я стараюсь играть в клубе, завоевывать титулы тут. Если сборная во мне не нуждается – пусть справляются сами.
– Пытался на кого-то выйти, чтобы узнать, почему тебя не вызывают?
– Нет. А зачем? Я все доказываю своей игрой, – сказал защитник «Локомотива».
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