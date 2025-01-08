Депутат Милонов о возвращении Промеса: «Тяжко в системе западных ценностей, может, его тянет в Россию. Если «Спартак» готов контролировать его закидоны, то пускай – их ответственность»

Виталий Милонов высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в «Спартак».

«Решать-то должен «Спартак », в конце концов. Мы же не знаем, почему у него там так сложилось. Тяжко в системе западных ценностей, может быть, его тянет в Россию.

А если серьезно: если «Спартак» решит его себе взять, то несет ответственность. Единственное, я бы хотел, чтобы в таком случае они понимали, что подобного рода игроки – это не только финансовые, но и моральные издержки и риски.

Если они считают, что готовы контролировать его в плане поведения, закидонов, что он не станет объектом для каких-то очередных скандалов, то пускай. А чего? Пусть «Спартак» и отвечает за него», – заявил депутат Госдумы.

Ранее сообщалось, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покинуть территорию страны.

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

После зимних сборов «Спартака» в прошлом сезоне Промеса задержали в ОАЭ.