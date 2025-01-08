Депутат Милонов о возвращении Промеса: «Тяжко в системе западных ценностей, может, его тянет в Россию. Если «Спартак» готов контролировать его закидоны, то пускай – их ответственность»
«Решать-то должен «Спартак», в конце концов. Мы же не знаем, почему у него там так сложилось. Тяжко в системе западных ценностей, может быть, его тянет в Россию.
А если серьезно: если «Спартак» решит его себе взять, то несет ответственность. Единственное, я бы хотел, чтобы в таком случае они понимали, что подобного рода игроки – это не только финансовые, но и моральные издержки и риски.
Если они считают, что готовы контролировать его в плане поведения, закидонов, что он не станет объектом для каких-то очередных скандалов, то пускай. А чего? Пусть «Спартак» и отвечает за него», – заявил депутат Госдумы.
Ранее сообщалось, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покинуть территорию страны.
Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
После зимних сборов «Спартака» в прошлом сезоне Промеса задержали в ОАЭ.
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