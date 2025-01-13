Лангле об «Атлетико»: «Бороться до конца – в генах это клуба. Знал про сильные ценности, в которых узнаю себя. Нужно работать на 100%, чтобы продолжать побеждать»

Клемен Лангле заявил, что разделяет ценности «Атлетико».

Ранее мадридский клуб стал победителем первого круга чемпионата Испании.

«В генах этого клуба – бороться до конца. Первый круг был хорошим, но предстоит пройти долгий путь, а в футболе все меняется очень быстро. Нужно работать на 100%, чтобы продолжать побеждать.

Что касается ценностей, я много разговаривал с Антуаном [Гризманном] и знал, что у клуба очень сильные ценности, в которых я узнаю себя. Я подумал, что все это будет хорошо сочетаться с моей личностью», – заявил защитник «Атлетико».