Лангле об «Атлетико»: «Бороться до конца – в генах это клуба. Знал про сильные ценности, в которых узнаю себя. Нужно работать на 100%, чтобы продолжать побеждать»
Клемен Лангле заявил, что разделяет ценности «Атлетико».
Ранее мадридский клуб стал победителем первого круга чемпионата Испании.
«В генах этого клуба – бороться до конца. Первый круг был хорошим, но предстоит пройти долгий путь, а в футболе все меняется очень быстро. Нужно работать на 100%, чтобы продолжать побеждать.
Что касается ценностей, я много разговаривал с Антуаном [Гризманном] и знал, что у клуба очень сильные ценности, в которых я узнаю себя. Я подумал, что все это будет хорошо сочетаться с моей личностью», – заявил защитник «Атлетико».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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