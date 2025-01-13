Симеоне о 14 победах «Атлетико» подряд: «Игроки умеют терпеть, зная, что во всех матчах будет тяжело. Команде нравится путь, которым мы идем»
Мадридцы выиграли первый круг Ла Лиги в 9-й раз и впервые – с чемпионского сезона-2020/21.
- У «Атлетико» 14 побед подряд. О чем думаете?
– О [следующем] матче с «Эльче».
- Что изменилось в команде за последние два месяца?
– Игроки проделали отличную работу, это плод коллективных усилий как тех, кто выходит в старте, так и тех, кто выходит на замену. Они умеют терпеть, зная, что во всех матчах будет тяжело. Мы стараемся относиться к делу так, чтобы в итоге одерживать победы.
Я вижу, что команде нравится путь, которым мы идем. То же самое нужно делать и в обычной жизни, не отклоняясь от нашего девиза «прибавлять от матча к матчу». Вот этого и нужно придерживаться.
- Если вы выступите так же и во втором круге, то станете чемпионами…
– Ну, что мне ответить? Я не волшебник и не провидец. Мы должны идти от игры к игре. Было бы неуважительно сказать, что мы повторим результат первого круга. Чтобы это случилось, нужно работать, – сказал тренер «Атлетико».
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