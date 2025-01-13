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Энрике о 2:1 с «Сент-Этьеном»: «Начало игры мне не понравилось, но забитые голы воодушевили «ПСЖ»

Луис Энрике оценил победу «ПСЖ» над «Сент-Этьеном» (2:1) в Лиге 1.

«Прежде всего я хотел бы поздравить «Сент-Этьен». Мне очень понравилось, как они начали матч без всякого страха, как они владели мячом и высоко прессинговали.

Что касается нас, то в дебюте мы немного потерялись. Начало игры мне совсем не понравилось. Затем мы стали создавать моменты, а забитые голы нас воодушевили. 

Вы [журналисты] обычно выделяете тех, кто забивает, но я всем отдаю должное. Задача команды – воспользоваться сильными качествами своих лучших игроков. Мы должны были побеждать с более крупным счетом, но не хватило эффективности. Нам нужно излучать уверенность – ничего нового я не скажу», – сказал тренер «ПСЖ».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: L’Équipe
logoПСЖ
logoСент-Этьен
logoЛуис Энрике
logoлига 1 Франция
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