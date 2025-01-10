Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Нанта», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Сент-Этьеном» в воскресенье

В Лиге 1 пройдут матчи 17-го тура.

В пятницу «Монако » Александра Головина сыграет в гостях с «Нантом », «Лилль » – с «Осером ».

В субботу «Марсель» встретится на выезде с «Ренном».

В воскресенье «ПСЖ » Матвея Сафонова примет «Сент-Этьен».

Чемпионат Франции

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1