Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Нанта», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Сент-Этьеном» в воскресенье
В Лиге 1 пройдут матчи 17-го тура.
В пятницу «Монако» Александра Головина сыграет в гостях с «Нантом», «Лилль» – с «Осером».
В субботу «Марсель» встретится на выезде с «Ренном».
В воскресенье «ПСЖ» Матвея Сафонова примет «Сент-Этьен».
Чемпионат Франции
17-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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