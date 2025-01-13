«Барселона» выиграла 2 из 3 последних финалов Суперкубка Испании, у «Реала» 1 победа

«Барселона» выиграла 2 из 3 последних финалов Суперкубка Испании.

Команда Ханси Флика разгромила «Реал» (5:2) в финале нынешнего розыгрыша.

В 2023-м году «Барселона » под руководством Хави также обыграла «Реал» в финале Суперкубка со счетом 3:1.

Год назад победу в решающем матче одержал «Реал » (4:1).