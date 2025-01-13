«Барселона» выиграла оба класико при Флике с общим счетом 9:2

«Барселона» выиграла оба матча с «Реалом» в этом сезоне.

В финале Суперкубка Испании команда Ханси Флика разгромила мадридцев со счетом 5:2. В конце октября она нанесла сопернику поражение со счетом 4:0 в Ла Лиге.

В последний раз каталонцы выигрывали два класико подряд в сезоне-2022/23.