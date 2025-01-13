«Барселона» выиграла оба класико при Флике с общим счетом 9:2
«Барселона» выиграла оба матча с «Реалом» в этом сезоне.
В финале Суперкубка Испании команда Ханси Флика разгромила мадридцев со счетом 5:2. В конце октября она нанесла сопернику поражение со счетом 4:0 в Ла Лиге.
В последний раз каталонцы выигрывали два класико подряд в сезоне-2022/23.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем