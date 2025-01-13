«Барселона» прервала 8-матчевую серию «Реала» без поражений и одержала 3-ю победу подряд

«Реал» не смог продлить серию без поражений, уступив «Барселоне».

Команда Карло Анчелотти уступила «блаугране» в финале Суперкубка Испании – 2:5.

В последний раз до этого дня мадридцы проигрывали больше месяца назад – 4 декабря. С тех пор у них было семь побед и одна ничья.

«Барселона » же выиграла в третий раз подряд. 4 января она разгромила «Барбастро» (4:0), а 8-го победила «Атлетик» (2:0).