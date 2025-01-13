  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» прервала 8-матчевую серию «Реала» без поражений и одержала 3-ю победу подряд
64

«Барселона» прервала 8-матчевую серию «Реала» без поражений и одержала 3-ю победу подряд

«Реал» не смог продлить серию без поражений, уступив «Барселоне».

Команда Карло Анчелотти уступила «блаугране» в финале Суперкубка Испании – 2:5.

В последний раз до этого дня мадридцы проигрывали больше месяца назад – 4 декабря. С тех пор у них было семь побед и одна ничья.

«Барселона» же выиграла в третий раз подряд. 4 января она разгромила «Барбастро» (4:0), а 8-го победила «Атлетик» (2:0).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoСуперкубок Испании
logoЛа Лига
logoКарло Анчелотти
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» выиграла 2 из 3 последних финалов Суперкубка Испании, у «Реала» 1 победа
30сегодня, 21:06
Флик выиграл 1-й трофей с «Барсой» – Суперкубок Испании
82сегодня, 21:06
«Барселона» выиграла Суперкубок Испании в 15-й раз. У «Реала» 13 побед
92сегодня, 21:05
Рекомендуем
Главные новости
Флик о 5:2 с «Реалом»: «Барселона» обыграла одну из лучших команд мира и взяла трофей. Мы довольны и гордимся собой. Но мы не сможем играть так всегда»
119 минут назад
«Барселона» выиграла 100-й трофей без учета каталонских турниров
1619 минут назад
Левандовски о 5:2 в финале Суперкубка: «Матчи с «Реалом» всегда яркие, особенно финалы – в 1-м тайме «Барса» была хороша. Сегодня мы насладимся, а завтра будем готовиться к следующей игре»
2431 минуту назад
Анчелотти о 2:5 с «Барсой»: «Реал» плохо оборонялся. Сказал в перерыве, что можно проигрывать, но не так. Мы расстроены, но нужно смотреть вперед»
9437 минут назад
Итурральде о голе «Барсы» на 10-й добавленной к 1-му тайму минуте: «Мансано должен был свистнуть после потери «Реала». После отмены гола Беллингема «Валенсии» в ваших силах не допустить подобного снова»
9653 минуты назад
У Анчелотти 17 побед, 17 поражений и 6 ничьих в матчах с «Барселоной» и «Атлетико» во главе «Реала». Зидан проиграл 4 из 24 матчей против них
4553 минуты назад
«Наполи» выиграл 5 матчей подряд и лидирует в Серии А. «Интер» отстает на 4 очка при 2 играх в запасе
6сегодня, 21:36
Рафинья признан лучшим игроком финала Суперкубка Испании. У вингера «Барсы» 2+1 против «Реала»
76сегодня, 21:25
У 17-летнего Ямаля 2-й трофей с «Барсой» и 3-й в карьере. Ламин выиграл Суперкубок Испании, Ла Лигу и Евро
95сегодня, 21:15
У Левандовского 3-й трофей с «Барсой» и 29-й в карьере. Он забил с пенальти и ассистировал Ямалю в финале Суперкубка Испании
19сегодня, 21:10
Ко всем новостям
Последние новости
Хави и Иньеста поздравили «Барсу» с победой в Суперкубке Испании
829 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова обыграл «Сент-Этьен», «Гавр» Кузяева уступил «Лансу»
1655 минут назад
«ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» – 2:1. Дембеле сделал дубль, Давиташвили забил
756 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Верону», «Интер» одолел «Венецию» в гостях, «Рома» сыграла вничью с «Болоньей»
130сегодня, 21:36
«Наполи» победил «Верону» – 2:0. Замбо-Ангисса забил, у Монтипо автогол
1сегодня, 21:36
Кунде о 5:2 с «Реалом» в Суперкубке: «Барса» выполнила план, как и на «Бернабеу», после удаления сказали друг другу, что не можем упустить победу. Мы нуждались в трофее и заслужили его»
31сегодня, 21:36
Ольмо поцеловал эмблему «Барсы» перед болельщиками клуба после победы в финале Суперкубка Испании
29сегодня, 21:24Фото
«Барселона» выиграла 2 из 3 последних финалов Суперкубка Испании, у «Реала» 1 победа
30сегодня, 21:06
«Любому клубу РПЛ позорно пропускать от Дзюбы. Он же вообще не двигается. Не знаю, как защитники позволяют ему забивать, это говорит об их низком уровне». Пономарев о форварде «Акрона»
8сегодня, 20:49
Антон Миранчук переболел гриппом. Хавбек «Сьона» может вернуться к матчу с «Грассхоппером» 18 января
3сегодня, 20:31
Рекомендуем