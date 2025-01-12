У Рафиньи 27 (19+8) очков в 27 матчах сезона за «Барсу». Вингер дважды забил «Реалу» в финале Суперкубка Испании

Рафинья сделал 27 результативных действий в сезоне в составе «Барселоны».

Вингер каталонцев забил в матче с «Реалом » в финале Суперкубка Испании (5:1, второй тайм).

В 27 матчах за «Барселону» во всех турнирах Рафинья отметился 19 голами и 8 голевыми передачами.

Его подробную статистику можно найти здесь.