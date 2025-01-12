У Рафиньи 27 (19+8) очков в 27 матчах сезона за «Барсу». Вингер дважды забил «Реалу» в финале Суперкубка Испании
Рафинья сделал 27 результативных действий в сезоне в составе «Барселоны».
Вингер каталонцев забил в матче с «Реалом» в финале Суперкубка Испании (5:1, второй тайм).
В 27 матчах за «Барселону» во всех турнирах Рафинья отметился 19 голами и 8 голевыми передачами.
Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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