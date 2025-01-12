«Барса» впервые в истории забила «Реалу» по 4 и более гола в двух матчах подряд

«Барселона» впервые забила более 4 голов в двух класико подряд.

После 1-го тайма финала Суперкубка Испании каталонцы выигрывали со счетом 4:1. В предыдущем матче с «Реалом » команда Ханси Флика одержала победу со счетом 4:0.

Таким образом, «Барселона » впервые в истории забила 4 и более гола в двух класико подряд. Последний раз одной из команд удавалось сделать это в 1963 году – тогда «Реал» дважды подряд крупно обыграл «Барселону» (5:1, 4:0).

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (5:1, второй тайм).