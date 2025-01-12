«Барселона» выиграла 1-й тайм матча с «Реалом» с разницей в 3+ гола в третий раз в истории и впервые с 1948 года

«Барселона» проводит лучший матч против «Реала» с середины прошлого века.

Команда Ханси Флика громит мадридцев со счетом 4:1 после первой половины финала Суперкубка Испании.

Каталонцы всего в третий раз в истории ведут с разницей в три мяча после одного тайма. Подобное происходило также в 1926-м (итоговый счет – 5:1) и 1948-м (итоговый счет – 4:2).

Суперкубок Испании. «Реал» играет с «Барсой» в финале. 1:4 – Рафинья и Бальде забили, у Левандовского гол с пенальти и ассист на Ямаля. Онлайн-трансляция