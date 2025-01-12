«Любому клубу РПЛ позорно пропускать от Дзюбы. Он же вообще не двигается. Не знаю, как защитники позволяют ему забивать, это говорит об их низком уровне». Пономарев о форварде «Акрона»

Владимир Пономарев низко оценил текущие способности Артема Дзюбы.

«Любому клубу РПЛ позорно пропускать от нынешнего Дзюбы . Он же вообще не двигается на футбольном поле. Все пешком делает.

Не знаю, как защитники позволяют ему забивать, но это говорит об их низком уровне профессионализма», – сказал бывший футболист ЦСКА.

В текущем сезоне 36-летний нападающий забил 3 гола в 10 играх в Мир РПЛ. Его статистику можно изучить здесь .