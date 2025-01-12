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  • «Любому клубу РПЛ позорно пропускать от Дзюбы. Он же вообще не двигается. Не знаю, как защитники позволяют ему забивать, это говорит об их низком уровне». Пономарев о форварде «Акрона»
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«Любому клубу РПЛ позорно пропускать от Дзюбы. Он же вообще не двигается. Не знаю, как защитники позволяют ему забивать, это говорит об их низком уровне». Пономарев о форварде «Акрона»

Владимир Пономарев низко оценил текущие способности Артема Дзюбы.

«Любому клубу РПЛ позорно пропускать от нынешнего Дзюбы. Он же вообще не двигается на футбольном поле. Все пешком делает.

Не знаю, как защитники позволяют ему забивать, но это говорит об их низком уровне профессионализма», – сказал бывший футболист ЦСКА.

В текущем сезоне 36-летний нападающий забил 3 гола в 10 играх в Мир РПЛ. Его статистику можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
Владимир Алексеевич Пономарев
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