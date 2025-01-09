Губерниев об опросе ВЦИОМ: «Живем в неспортивной стране! Из действующих спортсменов: Овечкин, Дзюба и Большунов! Да уж...»
Дмитрий Губерниев отреагировал на результаты опроса ВЦИОМ.
Роман Костомаров и Александр Овечкин названы спортсменами 2024 года, они набрали по 3% голосов.
«Так и живем в неспортивной стране! Результаты опроса ВЦИОМ говорят сами за себя, из действующих спортсменов: Овечкин, Дзюба и Большунов! Да уж…
19 процентов назвали спортсмена года, 77 затруднились…. Живем явно неспортивно…» – написал комментатор Дмитрий Губерниев.
Овечкин и Костомаров – спортсмены 2024 года по результатам опроса ВЦИОМ, они набрали по 3% голосов. Валиева, Дзюба, Медведева, Хабиб, Большунов – не более 1%
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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