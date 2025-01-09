Губерниев об опросе ВЦИОМ: «Живем в неспортивной стране! Из действующих спортсменов: Овечкин, Дзюба и Большунов! Да уж...»

Дмитрий Губерниев отреагировал на результаты опроса ВЦИОМ.

Роман Костомаров и Александр Овечкин названы спортсменами 2024 года, они набрали по 3% голосов.

«Так и живем в неспортивной стране! Результаты опроса ВЦИОМ говорят сами за себя, из действующих спортсменов: Овечкин, Дзюба и Большунов! Да уж…

19 процентов назвали спортсмена года, 77 затруднились…. Живем явно неспортивно…» – написал комментатор Дмитрий Губерниев .

Овечкин и Костомаров – спортсмены 2024 года по результатам опроса ВЦИОМ, они набрали по 3% голосов. Валиева, Дзюба, Медведева, Хабиб, Большунов – не более 1%