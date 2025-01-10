Дркушич о словах Дзюбы про «Зенит» Рио-де-Жанейро: «Не вижу проблемы. Все зенитовские бразильцы – очень качественные. Мне неважно, откуда игрок – если он хорош, значит, должен быть в команде»

Ваня Дркушич высказался о бразильцах в «Зените».

Сербскому игроку «Црвены Звезды », права на которого принадлежат «Зениту», напомнили слова Артема Дзюбы , назвавшего клуб «Зенит Рио-де-Жанейро» из-за большого количества бразильцев в составе.

«Не вижу здесь вообще никакой проблемы. Все зенитовские бразильцы – очень качественные футболисты. Мне неважно, откуда игрок – из Бразилии или еще откуда-то, если он хорош, значит, должен быть в команде.

Но я не сомневаюсь, что все они отличные ребята, и не могу дождаться, когда мы с ними уже познакомимся», – сказал Дркушич .