Дркушич о словах Дзюбы про «Зенит» Рио-де-Жанейро: «Не вижу проблемы. Все зенитовские бразильцы – очень качественные. Мне неважно, откуда игрок – если он хорош, значит, должен быть в команде»
Ваня Дркушич высказался о бразильцах в «Зените».
Сербскому игроку «Црвены Звезды», права на которого принадлежат «Зениту», напомнили слова Артема Дзюбы, назвавшего клуб «Зенит Рио-де-Жанейро» из-за большого количества бразильцев в составе.
«Не вижу здесь вообще никакой проблемы. Все зенитовские бразильцы – очень качественные футболисты. Мне неважно, откуда игрок – из Бразилии или еще откуда-то, если он хорош, значит, должен быть в команде.
Но я не сомневаюсь, что все они отличные ребята, и не могу дождаться, когда мы с ними уже познакомимся», – сказал Дркушич.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем