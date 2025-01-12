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Сеть пиццерий Domino’s о Хавертце: «Извините, если мы упустили какие-то заказы сегодня – этот парень только что начал работать у нас»

Domino’s Pizza потроллила Кая Хавертца после матча с «МЮ».

«Арсенал» проиграл «Манчестер Юнайтед» в 3-м раунде Кубка Англии (1:1, 3:5 – по пенальти).

Хавертц не реализовал свой удар в серии пенальти.

«Извините, если мы упустили какие-то заказы сегодня – этот парень только что начал работать у нас», – написал аккаунт британского подразделения Domino’s Pizza.

Ричардс о вылете «Арсенала» из Кубка Англии: «Разница между победой в АПЛ или в таких матчах – в наличии центрфорварда. Хавертц неплох, но он скорее «десятка»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Domino’s Pizza
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